◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日、名古屋・ＩＧアリーナ）女子フリーが行われ、日本勢はショートプログラム（ＳＰ）３位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１４６・９８点、合計２２０・８９点で２位。同５位から出た坂本花織（シスメックス）が１４９・４０点、合計２１８・８０点で３位だった。優勝はアリサ・リウ（米国）。同１位から出た千葉百音（木下グループ）が１３２・９５点、
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 岡村隆史が本気トーンで苦言
- 2. 20歳誕生日にノンバイナリー公表
- 3. 入院中の10代少女にキス? 男逮捕
- 4. 羽田空港で出産し殺害 重大事実
- 5. 張本智和「許されない扱い」直面
- 6. 会社内で複数回刺され…女性死亡
- 7. 双子YouTuber「重度で手遅れ」
- 8. マルフォイ俳優 髪あるのは奇跡
- 9. トランプ氏 小型車の製造を承認
- 10. まんが日本昔ばなし YouTube話題
- 1. 入院中の10代少女にキス? 男逮捕
- 2. 羽田空港で出産し殺害 重大事実
- 3. 会社内で複数回刺され…女性死亡
- 4. トランプ氏 小型車の製造を承認
- 5. 武蔵野音大教授が死亡 滑落か
- 6. 血の繋がらない父へ 8歳手紙反響
- 7. トイレ盗撮か 気づいた男性110番
- 8. 満員の女性専用車両「妊婦邪魔」
- 9. 踏切内で列車と車が衝突 3人搬送
- 10. 人気メイド 整形失敗で港区追放
- 1. プリウスは犬用 信じられぬ生活
- 2. 東京見習って 鳥取県知事が困惑
- 3. 面談中に女性複数回突き刺した
- 4. 「おこめ券なくても買える」批判
- 5. 所得増税 年貢より厳しいんじゃ?
- 6. 保険会社の委託 10万件超漏えい
- 7. 牛乳飲む小野田大臣に記者ら爆笑
- 8. 日本最強の高級住宅街で住民唖然
- 9. 高市氏周辺「2つの軽率な行動」
- 10. 吉村氏「超偶然で会って」2ショ
- 1. 天安門法廷の映像 ネット流出か
- 2. 上皇陛下の態度 英政府が評価
- 3. TWICE所属 約1億円を寄付
- 4. ケネディ氏孫娘 末期がんと診断
- 5. 中国飲食店で「アヒル肉」が使用
- 6. 香港政府ナンバー3の訪日中止
- 7. ジャクソンさん娘に衝撃事実判明
- 8. プーチン氏 周到に「軍服姿」か
- 9. 長生きするための生活習慣5つ
- 10. ジョングク&ウィンター熱愛か 韓
- 1. ファミマと「SUSURU TV.」コラボ
- 2. 多重債務者147万人に急増 調査へ
- 3. 国家公務員の賞与 民間との差
- 4. 賞与制度廃止 従業員は損か?
- 5. エアコンvsストーブ 電気代比較
- 6. お金が貯まらない人 10の特徴
- 7. 「とりあえず生ハム」不安の声も
- 8. 「通学定期券」の不正利用に注意
- 9. 株主優待制度 12月5日に発表
- 10. 年末調整で戻ってくる税金の差
- 1. AWSが新サービスを発表
- 2. カシオ、G-SHOCKを軸に急速回復 - 2021年3月期第2四半期決算発表から
- 3. au PAYでお得に決済する方法
- 4. パナ 家庭用エアコンの料金改定
- 5. Nintendo TOKYOは1000点のグッズがゲーマーのHP（預金）を削ってくる恐るべき店舗でした
- 6. モバイルバッテリーとしても使えるコンパクトミラー 小泉成器
- 7. 【AI業界激震】OpenAIが非常事態宣言! ChatGPTに資源集中しGemini 3対抗の新型モデルを公開予定！
- 8. タイの美少女コスプレ写真をまとめてみた
- 9. Excelで電話番号を入力すると先頭の「0」が表示されない？超簡単な2つの解決方法
- 10. カレー沢薫の時流漂流 第97回 ファックス？ HAHAHA！ ジョークだろ？ えっ？ マジ？
- 11. AIが次世代の動画生成するモデル
- 12. ミニマリストの鉢植え都市、東京──路地を彩る「ソーシャルグリーン」
- 13. 新型ほど大きくなるiPhone なぜ?
- 14. タムロン、α用の高倍率ズーム「28-200mm F/2.8-5.6」 小型軽量、9万円
- 15. 「行き過ぎたターゲティング広告は、時代遅れとなる」：小学館 伊藤真嗣 氏
- 16. セルフネイルブランド「ジェルミーワン」が渋谷で10周年記念ポップアップイベント開催中！
- 17. DITA 3年ぶりに新型イヤホン発売
- 18. 「中国批判系」動画案件に批判
- 19. ラブホテルに来た“垢抜けない20代の男女”が、「チェックイン30分後」に別々に帰っていった悲しすぎる理由――大反響セレクション
- 20. 元資生堂マーケター・ 北原規稚子 氏がアパレルブランド「MIDOT」始動 未経験から始めた「大人のドット服」という新領域
- 1. 張本智和「許されない扱い」直面
- 2. 角田裕毅「超超超悔しいけど…」
- 3. 西田有志 第1子の誕生を発表
- 4. フランスは「非常に厳しい組」
- 5. 角田裕毅に「移籍は不可避」報道
- 6. 古賀紗理那さん 第一子が誕生
- 7. W杯「死の組」選定 森保Jの組は
- 8. なぜ「ハマのくまさん」愛称希望
- 9. 森保Jに脅威? G大阪FWが2発披露
- 10. オランダが生んだ最強すぎるストライカー5名
- 1. 岡村隆史が本気トーンで苦言
- 2. 20歳誕生日にノンバイナリー公表
- 3. 双子YouTuber「重度で手遅れ」
- 4. マルフォイ俳優 髪あるのは奇跡
- 5. まんが日本昔ばなし YouTube話題
- 6. 富澤たけし 愛用携帯めぐり苦悩
- 7. ヒルナン終了報道 南原が落胆か
- 8. 「ミライ人間洗濯機」一般販売へ
- 9. 中居正広氏の「後任」司会が好評
- 10. 良いこと悪いこと 真犯人に新説
- 1. 最高 買うべきセリア商品を絶賛
- 2. 専門家に聞く快眠するためのコツ
- 3. 寸胴腹をほっそりに導く簡単習慣
- 4. ニューオータニ 鬼滅コラボレポ
- 5. 垢抜けない...メイクの順番4つ
- 6. ミスド福袋 ファン待望の中身
- 7. リサとガスパールのイベント
- 8. 大人が知っておきたいホテル事情
- 9. 半身太りの予防にオススメの習慣
- 10. 熱いシャワーで薄毛に? 頭皮のNG