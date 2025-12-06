“Quality Wear”ブランドとして人気を集めるBAMBI WATERが、「楽天年間ランキング2025」で大きな快挙を達成しました。看板商品のスタイルナイトブラは、インナー・下着・ナイトウェアジャンルで3年連続1位、アパレル全体でも年間2位に輝くなど、多くの支持を獲得。さらに関連アイテムやプロテインシェイクも受賞し、幅広いジャンルで評価されています。今回は、年間を通して選ばれた受賞商品たちの魅力をまとめてご紹介しま