「海響王決定戦・Ｇ１」（７日開幕、下関）菅章哉（３７）＝徳島・１０５期・Ａ１＝が初日から本領を発揮する。引き当てた４４号機は２連対率３４％で優勝戦進出は４回の実績がある良機で、前検一番時計を記録したものの、練習を終えると「チルト３で、ペラも叩いた。最悪です。下がっていた。このままではヤバイ」とあわてた様子で、底上げが必須の状況になった。今年は、チルトを跳ねたダッシュ戦を持ち味にして、４月の津