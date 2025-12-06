ＴＢＳ「いくらかわかる金？」が６日放送され、水球女子日本代表チームが満腹企画に挑戦。藤本美貴らスタジオの出演者からもＳＮＳ上でも「かわいい〜！」の声が上がった。この日は話題の居酒屋チェーンで『満腹になるまで飲み食いしたらいくら？』という企画で土佐料理を堪能。日本代表から稲場朱里（２７）＆稲場晴香（２３）姉妹、蜷川百音（２３）と野田茉波（２５）の４人が参戦した。明るい４人は見事な食べっぷり。稲