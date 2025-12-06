プロ野球を引退、または今季限りでの引退を決断した選手のセレモニーを兼ねた特別試合「THELASTGAME2025」が6日、北九州市民球場であり、23選手が参加した。元ソフトバンク勢では昨年限りで引退した真砂勇介と二保旭、古川侑利、渡邊佑樹の4選手が出場した。真砂は2013〜22年にソフトバンクで通算180試合に出場し、23年から2年間は社会人野球の日立製作所でプレー。23年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で中