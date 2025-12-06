明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★☆☆☆今日は健康運がすぐれません。とくに胃腸が弱っているのではないでしょうか。無理して食事をとっても、負担を大きくするだけです。B型の運勢……★★★★☆とにかく目立つポジションにつく機会が多く、注目の的になる一日。何かと楽しい事があるでしょう。しかし自慢話や生意気な態度は厳禁です。O型の運