「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（６日、ＩＧアリーナ）ＳＰ３位の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝がフリー１４６・９８点、合計２２０・８９点で銀メダルを獲得。銅メダルを獲得した坂本花織（２５）＝シスメックス＝とともに日本勢上位２人に入り、五輪代表入りへ前進した。憧れの元世界女王・浅田真央さんが観客席から見守る中で、冒頭のトリプルアクセルに成功。３回転ルッツが乱れたが、そのほかのジ