「海響王決定戦・Ｇ１」（７日開幕、下関）新田雄史（４０）＝三重・９６期・Ａ１＝のムードが良さそうだ。引き当てた５７号機は２連対率４６％を誇り、５優出Ｖ１の優良機。「もらったまま。足合わせで松井さんと一緒ぐらいでした。特別出ていくことはなかったけど、いいエンジンみたいだし、悪い雰囲気はなかった」と感触も悪くない。下関は今年３月に初優勝しており苦手意識はない。今年はすでに１０回の優勝を挙げている