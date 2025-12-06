女優唐田えりか（28）が6日、インスタグラムを更新し、素肌が透けた美しい黒ドレス姿の写真を投稿した。シンガポールで開催された「アジア・アカデミー・クリエーティブ・アワード」授賞式会場で撮影したオフショットを複数アップした。出演したドラマ「極悪女王」の演技が評価されて助演女優賞にノミネートされていた。「とてもハッピーです」「ありがとうございました」とコメントしている。透け感あるセクシーなドレスから見え