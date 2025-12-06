フィギュアスケート男子で２０２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が?世界一?との距離感を自己分析した。ショートプログラム（ＳＰ）首位で迎えたグランプリ（ＧＰ）ファイナル（６日、愛知・ＩＧアリーナ）のフリーでは細かいミスが出たが、１９３・６４点をマーク。合計点３０２・４１で２位に入った。演技後には「めっちゃ悔しいけど、純粋な悔しさというか、次にすぐに前に向けるような改善点