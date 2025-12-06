◇DYNAMICGLOVEonU−NEXTVol.38ボクシングWBOアジア・パシフィック・フェザー級タイトルマッチ10回戦藤田健児《○判定●》ペテ・アポリナル（2025年12月6日東京・後楽園ホール）アマ10冠でWBOアジア・パシフィック（AP）フェザー級王者の藤田健児（31＝帝拳）が元東洋太平洋スーパーバンタム級王者ペテ・アポリナル（30＝フィリピン）に3―0判定勝ちで4度目の防衛に成功。プロ10連勝とし、戦績を10勝5KOとした