フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が６日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「プロ野球名？迷？コンビ」。ともに阪神でプレーし、明るいキャラクターで人気者となった関本賢太郎氏、今成亮太氏がコンビで登場した。関本氏は、今成氏の「スゴい所」を聞かれると「飲み会だけはドラフト１位！今成はもう、飲みの席ではとにかくスーパースター！」と酒席を盛り上げる力を絶賛。「先輩か