ＡＫＢ４８が６日、東京・日本武道館で結成２０周年記念コンサート「Ｐａｒｔ２」を行い、代表曲「ポニーテールとシュシュ」「恋するフォーチュンクッキー」など全２９曲を披露した。黄金期のメンバーがステージを鮮やかに飾った。２００９年の楽曲「ＲＩＶＥＲ」で幕を開けると、ＯＧゲストからは小嶋陽菜（３７）、指原莉乃（３３）、峯岸みなみ（３３）、柏木由紀（３４）が集結。開催３日目にして初登場となる４人が、現役