フィギュアスケート男子の佐藤駿（エームサービス・明大）が大きな自信を手にした。ショートプログラム（ＳＰ）２位で迎えたグランプリ（ＧＰ）ファイナル（６日、愛知・ＩＧアリーナ）のフリーでは、冒頭の４回転ルッツ、４回転トーループ―３回転トーループの連続ジャンプなどを着氷。ともに自己ベストとなる１９４・０２点、合計２９２・０８点で３位に入った。演技後には渾身のガッツポーズで喜びを表現。「始める前はす