6日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組『新しいカギ』で、大みそかの生放送特番の内容が明らかになった。(上段左から)せいや、松尾駿、秋山寛貴、岡部大、菊田竜大(下段左から)井桁弘恵、熊元プロレス、稲田美紀、ホラン千秋『新しいカギ カギダンススタジアム 日本一たのしいダンス決定戦』(19:00〜22:00)カギメンバーからせいや、松尾駿、菊田竜大、秋山寛貴、岡部大、そして初参戦の井桁弘恵、紅しょうが(熊元プロレス、