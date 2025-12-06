『ananへの道』第2弾に挑戦中のさや香・新山さん。5ヶ月に及ぶトレーニングで“スパイボディ“作りに励む新山さんを後押しすべく、本気でボディメイクする方向けにもおすすめできる、飽きがちな鶏むね肉をとにかく美味しく食べるためのレシピを料理家の田村つぼみさんが考案。新山さんと一緒にお料理します！https://youtu.be/ObmFhLtpTVs今年の夏、見取り図・盛山晋太郎さんの“本気の挑戦”が話題となった、ボディメイク連載企画