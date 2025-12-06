ＤｅＮＡのドラフト３位・宮下朝陽内野手（東洋大）が６日、神奈川・横浜市で行われた新入団発表に出席し、国民的アイドルグループ・嵐の熱狂的なファンであることを告白。グループは来年５月末をもって活動を終了するが、「有名になって、メンバーに会いにいきたい」と自身の活躍で、夢の共演をつかむことを誓った。もともとは母と姉の影響だった。シニアリーグに通う片道３時間の車の中で嵐のＤＶＤを見続けているうちに夢中