お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が6日放送の日本テレビ「キントレ」（土曜後1・30）に出演。人気女性タレントの“天然質問”に塩対応する場面があった。進行役を務めた吉村が最初の企画は「40代〜70代の銀座マダム100人に聞いた!今日のコーディネートトータルいくら?」と伝えた。この予想にアンタッチャブル・山崎弘也は「え〜むずない?」と頭を悩ませた。すると、ゲストで出演していた元AKB48のタレント島