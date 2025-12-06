フィギュアスケート・グランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日・愛知ＩＧアリーナ）――男子フリーはショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）が１９３・６４点で４位となり、合計３０２・４１点で２位に入った。イリア・マリニン（米）が世界最高得点の２３８・２４点をマークし、合計３３２・２９点で優勝。佐藤駿（エームサービス）は３位だった。アイスダンスは世界王者のマディソン・チョック、エ