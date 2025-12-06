【ブンデスリーガ】マインツ 0−1 ボルシアMG（日本時間12月6日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟、爆速スプリント→ヤバすぎる“ボール奪取”マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が理解不能なボール奪取能力をみせた。一度は相手選手に振り切られながらも、粘り強い守備で回収したシーンにファンからは「結局刈り取るのやばいやろw」と驚きの声があがった。日本時間12月6日のブンデスリーガ第13節で、マインツはホーム