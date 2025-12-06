生きづらさを感じている人は、少なからずいますが、年を重ねるにつれて精神的に解放され、楽になる人もいます。そういう人は何が理由で生きやすくなっていったのでしょうか。「40代になって生きやすくなる女性」の傾向を紹介します。【マンガ】一人っ子で実家暮らしの40代女性は悩む「弱ってきた両親の介護は私1人でするしかないの？」生きやすくなる女性1：過去に「合わないこと」「苦しくなること」を経験した若いころは経験値が