鹿島アントラーズは12月６日、J１第38節（最終節）で横浜F・マリノスとホームで対戦。２−１で勝利し、９年ぶり９度目のリーグ優勝を飾った。試合後、DAZNが配信する『やべっちスタジアム』の生中継に鹿島FW鈴木優磨が生出演。MCを務める人気お笑い芸人の矢部浩之さんから、リーグ制覇後の率直な感想を問われ、「４年間、帰って来て本当に苦しい思いがたくさんあったので、やっと報われたなって感じです」と語った。 鈴