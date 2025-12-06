■フィギュアスケート・グランプリファイナル（6日、愛知・IGアリーナ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催王者イリア・マリニン（21、アメリカ）が衝撃のフリー演技で逆転優勝。史上初となる、全6種類の4回転ジャンプを7本を成功させ、フリー世界最高の238.24点を叩き出した。4番手で演技したマリニンは、異次元の構成で挑んだ。序盤は単発の4回転フリップ、大技の4回転アクセルを決めると