「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in日本武道館〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜20周年記念コンサートpart2」が6日、東京・日本武道館で行われた。現役メンバーの伊藤百花は、この日22歳の誕生日を迎えた。中盤の、「Happy！Birthday！」と歌う「涙サプライズ！」ではセンターに立ち「いともも、おめでとう！」とメンバー、OG、ファンから盛大な祝福を受けた。公演終盤のMCでは、高橋みなみ（34）が伊藤の誕生日に