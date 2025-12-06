巨人・佐々木俊輔外野手が６日、東京・稲城市のよみうりランドで行われた「ＧＩＡＮＴＳＤａｙＳｐｅｃｉａｌ２０２５」のトークショーに参加。集まった５６４人のファンの前で「来シーズンは開幕１番センターを目標にこのオフ練習したいなと思っています。３枠しかない外野のレギュラーに定着できるよう頑張ります」と宣言した。１番バッターへのこだわりについては「今まで高校も大学も１番を打ってきましたし、社会人