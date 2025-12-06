◇フィギュアスケートGPファイナル最終日（2025年12月6日名古屋市・IGアリーナ）フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル最終日が名古屋市内で行われ、女子フリーにショートプログラム（SP）5位の坂本花織（シスメックス）が、逆転3位で銅メダルに輝いた。坂本は2番滑走で登場。「愛の讃歌」に乗って冒頭のダブルアクセルから全てのジャンプを着氷。大きなミスなく終えた。中野園子コーチらと入念に確認した動きを