[12.6 J1第38節 鹿島 2-1 横浜FM メルスタ]絶対的守護神として38試合3420分間フルタイム出場--。日本代表GK早川友基がシーズンを通して抜群の安定感を誇り、鹿島アントラーズに9年ぶりのJリーグタイトルをもたらした。飛躍のシーズンを終えた26歳は「優勝できてよかったなという気持ちと、ホッとしたなという気持ち」と心境を語った。試合を通じて見せている落ち着きと同様、リーグ優勝という栄誉をも冷静に受け止めていた。「