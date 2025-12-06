[12.6 J1第38節 鹿島 2-1 横浜FM メルスタ]2022年の鹿島アントラーズ復帰から4年目、前回16年のJ1制覇を知るFW鈴木優磨が悲願だった9年ぶりのリーグタイトルを手にした。試合後、取材エリアに姿を見せた鈴木は「長かった。帰ってきて4年目、苦しい時期がたくさんあったので続けてきて良かったなと思います」と感慨を口にした。最後の一戦は貫禄の“横綱相撲”で頂点に立った。鹿島はこの日、4連勝中の横浜FMをホームに迎えたが