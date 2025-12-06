[12.6 J1第38節 柏 1-0 町田 三協F柏]鹿島アントラーズと柏レイソルの一騎打ちとなった、2025シーズンのJ1タイトル争い。最終節で柏はFC町田ゼルビアを1-0で下したものの、勝ち点が「1」およばず、涙をのんだ。「リーグを取るっていうのは簡単じゃないな」と理解はしつつも、「今年取っちゃいたかったなっていう思いはすごく強い。残念です」と唇をかんだのは、FW小泉佳穂だ。今シーズン、リカルド・ロドリゲス監督が標榜する