[12.6 J1第38節 柏 1-0 町田 三協F柏]自らの成長を示した最終節となった。FC町田ゼルビアのDF望月ヘンリー海輝は本来のWBからシーズン終盤でCB起用。優勝争いを演じる柏レイソルのエースFW細谷真大を封印した。「僕としてはあまりやれたという印象はない」と謙虚に答えながらも新たなポジションでの手応えも語った。怪我人も出るなか、本来WBでプレーしてきた望月は3バックの右で起用された。逆転優勝を目指す柏のエースである