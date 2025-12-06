セレッソ大阪は6日、アーサー・パパス監督(45)が2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」および2026-27シーズンのJ1リーグも引き続き指揮を執ることを発表した。オーストラリア出身のパパス監督は過去に横浜F・マリノスのヘッドコーチ、鹿児島ユナイテッドFCの監督などを歴任し、今季からC大阪の指揮官に就任。チームはJ1リーグ戦を14勝10分14敗(勝ち点52)の10位で終えた。以下、クラブ発表コメント「この旅を皆様