■新コーナー！日本全国 道の駅伝道の駅に売っている商品の中から直近1か月の売上高1位を当てたら次の駅に進める「道の駅スゴロク」を使って、全国にある道の駅1230駅を全踏破しようという壮大な企画！今回は第3弾！浮所飛貴からタスキを受け取ったタイムマシーン3号の2人が、福島県金山町にある「道の駅 奥会津かねやま」からスタート！天然の炭酸水？名物のざるそば？どれも地元の美味しいものばかりでスタートから悩みまくる2人