【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 横浜F・マリノス（12月6日／メルカリスタジアム）【映像】ジーコ、ゆっくり登場→溜めてからシャーレリフト鹿島アントラーズのOBで現在はクラブアドバイザーを務めるジーコ（72歳）が、9年ぶりとなる歓喜の瞬間に登場。常勝軍団を作り上げたレジェンドの登場にファンたちも沸いた。鹿島は12月6日、明治安田J1リーグ第38節で横浜F・マリノスとホームで対戦。勝利すれば優勝が決まる