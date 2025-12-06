記念写真に収まる監督を中心に左から成瀬、宮下、小田、島田、片山、清水＝パシフィコ横浜会議センター（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡベイスターズは６日、横浜市西区のパシフィコ横浜で新入団選手発表会を開き、真新しいユニホームに袖を通した新人６選手が抱負を語った。発表会では「ＢＲＡＮＤＮＥＷＳＴＡＲＥＶＥＮＴ２０２６」と銘打ち、ファンからの質問コーナーに加え、それぞれの恩師らからのビデオメッセージ