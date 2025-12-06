チャットモンチーが、公式YouTubeチャンネルにて過去の映像作品『チャットモンチーレストラン』シリーズのライブ映像ウォッチパーティーを開催することを発表した。2025年12月13日21時には、『チャットモンチー レストラン スープ』を配信。2007年に行われた＜チャットモンチー 日比谷野外大音楽堂 七夕ライヴ 〜天まで響け!!〜より＞、ライブ全編20曲が公開される。続く12月23日21時には、『チャットモンチー レストラン メインデ