◆スノーボードビッグエアＷ杯第２戦・決勝（６日、中国・北京）８人で争う男子決勝で２０２３年Ｗ杯年間王者の木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が１７８・２５点をマークし、２位に入った。第１戦で３位に入った木俣椋真（ヤマゼン）に続き日本勢が２戦連続の表彰台に立った。来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表選考大会で、結果を残して初の五輪へ一歩前に進んだ。決勝は３回のうちベストの２回が得点に採用さ