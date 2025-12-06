羊文学が、12月5日にリリースした最新アルバムのデラックスエディション第2弾『D o n’ t L a u g h I t O f f (T r u l y D e l u x e)』に収録されている「そのとき (Squid Remix)」のビジュアライザーを公開した。◆羊文学 動画「そのとき」のリミックスを手掛けたのは、UKブライトンで結成された5人組バンド・Squid。Aphex Twinらを擁する名門・Warp Recordsと契約し、スリリングかつ革新的なサウンドで賞賛を浴びている存在だ