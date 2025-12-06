◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級（５７・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇王者・藤田健児（判定）同級８位ペテ・アポリナル●（１２月６日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級王者・藤田健児（３１）＝帝拳＝がペテ・アポリナル（３０）＝フィリピン＝を３―０の判定で下し、４度目の防衛に成功。デビューから無傷の１０連勝（５ＫＯ）を飾った。初めてメインイベン