ソナーポケットのメンバーがディレクションを行うブランド「KEM(ケム)」より、2025年Autumn / Winter Collectionアイテムが登場。「平成レトロ」をテーマにしたユニセックスな新作が、KEM MARKETや「niko and …」一部店舗などで展開中です！ KEM 2025 Autumn / Winter Collection  発売日：2025年12月5日(金) 10:00〜価格：各7,700円(税込)販売場所：KEM MARKET、「niko and …」一部店舗、公式WEBストア and ST&#