アールケイエンタープライズが運営する「ロデオドライブ横浜関内店」にて、恒例となったクリスマスディスプレイが展開されています。2025年12月25日(木)までの期間、地上約12メートルの高さを誇る光の演出が冬の関内エリアを彩ります。 ロデオドライブ横浜関内店「クリスマスディスプレイ」 公開期間：2025年12月25日(木)まで場所：ロデオドライブ横浜関内店所在地：神奈川県横浜市中区羽衣町1丁目2-8 銀泉関内ビ