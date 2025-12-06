ボートレース蒲郡のG3オールレディース「三遠ネオフェニックス杯争奪ガマの女王決定戦」は6日、最終日の12Rで優勝戦が行われ、今井美亜（35＝福井）がコンマ10のトップスタートから逃げ切って1着。2019年12月31日のプレミアムG1クイーンズクライマックス（徳山）以来となる通算9回目の優勝を飾った。2着に谷川里江、3着は山下友貴が入り3連単＜1＞＜2＞＜3＞は1570円（6番人気）。表彰式に登場した今井はファンの温かい声援