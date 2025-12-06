12月4日に株式会社エム・データが発表した『2025年TV番組出演ランキング』で総合4位に輝くなど、テレビで見ない日はない活躍を見せるアルコ＆ピース平子祐希。初となる写真集『艶夢（えんむ）』（講談社）を来年2月14日に発売することが決定した。【写真】本当に芸人？色気を隠しきれないアルコ＆ピース平子の写真集アルピー平子が“抱擁”する特典もファッション誌『ViVi』編集部がプロデュースする1冊で、スーツ姿やセクシー