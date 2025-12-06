【ワシントン＝池田慶太】ロシアとウクライナの戦闘終結に向けた協議を巡り、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使は５日、ウクライナのルステム・ウメロフ国家安全保障国防会議書記と米フロリダ州で会談した。米側の発表によると、双方は和平合意の進展はロシアの対応次第との認識を共有した。会談はモスクワで２日に行われたプーチン露大統領とウィトコフ氏の協議を踏まえ、４日から開かれた。米側はトランプ大統領の