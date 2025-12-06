東北ゴールデンエンジェルス2026の最終オーディションが6日、本拠の楽天モバイルパークで開催され、45人の最終候補の中から25人（継続16人、新規9人）のメンバーが発表された。来季6年目のHARUKAは「オーディションは何回やっても慣れないので、正直今年が一番緊張しました。無事に合格できてうれしいのと、来シーズンへの期待がすでに膨らんでいます」と表情を引き締めた。自身の教え子としてHANAが初のメンバー入り。「ず