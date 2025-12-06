【茨城−横浜ＢＣ】第１クオーター、シュートを決める横浜ＢＣ・ターズースキー（右）＝日立市池の川さくらアリーナ（（Ｃ）Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ）バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は６日、日立市池の川さくらアリーナなどで行われ、東地区１０位の横浜ＢＣは茨城に６８―６６で競り勝った。同地区１１位の川崎は京都に６５―７８で敗れた。横浜ＢＣは互角の立ち上がりも、第２クオーターにリードを奪われ８点ビハイ