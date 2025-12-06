明治安田Ｊ１リーグ最終節（６日）、首位・鹿島が横浜Ｍ戦（メルスタ）に２―１で勝利し、９年ぶりのリーグ制覇。今季、全試合にフル出場した日本代表ＧＫ早川友基（２６）も試合後に「本当に優勝できて良かったなという気持ちと、ホッとした気持ちだった」と満面の笑みを浮かべた。さらに「自分よりも（年齢が）上の選手には、今までのタイトルを取ってきたり、悔しい思いをした選手もいる。その人たちの苦労を見ていると、本