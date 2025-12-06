全国のPLAZAで開催中の「EVERYONE’S SPECIAL CHRISTMAS」に、12月5日(金)から『トイ・ストーリー』のキャラクターアイテムが新たに仲間入り。クリスマス気分を盛り上げるアパレルや雑貨、キュートなお菓子など、思わず笑顔になるラインアップが豊富に登場します。特に、ホリデームードたっぷりのカラフルな星型プレートはパーティーシーンにも大活躍♡PLAZAで