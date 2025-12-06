◇フィギュアスケートGPファイナル最終日（2025年12月6日名古屋市・IGアリーナ）フィギュアスケートのグランプリ（GP）ファイナル最終日が名古屋市内で行われ、男子フリーに鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）、佐藤駿（21＝エームサービス・明大）が登場したが、絶対王者イリア・マリニン（21＝米国）に抜かされて優勝はならなかった。“4回転の神”と呼ばれるマリニンはSPで超大技を決められず3位となったが、