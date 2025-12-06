■フィギュアスケート・グランプリファイナル（6日、愛知・IGアリーナ）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催男子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）は2位で、初優勝には届かなかった。SP3位の王者イリア・マリニン（21、アメリカ）が史上初となる、全6種類の4回転ジャンプ7本を成功させ、フリー世界最