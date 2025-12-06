子どもにとってお友達の家で遊んだり、逆に遊びに来てもらったりするのは楽しいもの。園や学校とは違う環境で楽しめる特別な時間ですよね。そうしたなかで「お友達とお泊まり会をする」という機会もあるのではないでしょうか。ママスタコミュニティには「中1の娘がお泊まり会に誘われた」というタイトルで、こんな投稿がありました。『娘が「友達がお泊まり会しようって！お母さんもいいよと言ってくれたみたい。行きたいんだけ